Inter-Fiorentina, gol nerazzurro ‘inventato’: la palla era uscita

(Adnkronos) – Polemiche a San Siro. Al 28′ l’Inter passa in vantaggio contro la Fiorentina grazie all’autogol di Pongracic, che devia nella propria porta un colpo di testa di Lautaro Martinez, bravo a smarcarsi da corner. Proprio il calcio d’angolo da cui è nato il gol nerazzurro proviene da una svista arbitrale. Quando Bastoni colpisce la palla in spaccata per cercare il cross, ottenendo invece calcio d’angolo dopo una deviazione di un avversario, la sfera è infatti uscita completamente. In questo caso però il Var non è potuto intervenire in quanto si trattava di una decisione di campo. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)