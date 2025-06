Inter-Fluminense 0-2, nerazzurri eliminati negli ottavi di finale Mondiale club

(Adnkronos) – L’Inter viene sconfitta dal Fluminense, che vince 2-0 negli ottavi di finale del Mondiale per club e elimina i nerazzurri. I brasiliano sbloccano il risultato al 3′ con Cano e raddoppiano al 93′ con Hercules. L’Inter, protagonista di un pessimo avvio, si scuote soprattutto nella ripresa e colleziona occasioni in serie. De Vrij sbaglia da 2 passi, Lautaro trova la respinta miracolosa di Fabio e poi, nell’azione successiva, centra il palo. Nel finale, il 2-0 brasiliano chiude i conti. Per l’Inter, nemmeno la consolazione del gol per l’onore: prima dello scadere, Dimarco centra l’incrocio. Martedì 1 luglio in campo la Juventus a Miami contro il Real Madrid. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)