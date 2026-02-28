15.7 C
Firenze
sabato 28 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Inter-Genoa: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – L’Inter torna protagonista in Serie A. Oggi, sabato 28 febbraio, i nerazzurri sfidano il Genoa – in diretta tv e streaming – a San Siro nella 27esima giornata di campionato. La squadra di Chivu è reduce dall’eliminazione in Champions League per mano del Bodo/Glimt, che si è imposto al ritorno dei playoff 2-1 dopo aver vinto anche l’andata, mentre nell’ultimo turno di Serie A aveva battuto il Lecce 2-0 al Via del Mare. Il Genoa di De Rossi invece ha superato il Torino con un netto 3-0 al Ferraris. 

 

La sfida tra Inter e Genoa è in programma oggi, sabato 28 febbraio, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni: 

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Bonny, Thuram. All. Chivu 

Genoa (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson; Baldanzi, Ekuban; Colombo. All. De Rossi 

 

Inter-Genoa sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su quelli SkySport. La partita si potrà seguire anche in streaming sull’app di SkyGo, sulla piattaforma di Dazn e su NOW. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
15.7 ° C
16.2 °
14.3 °
48 %
1kmh
40 %
Sab
15 °
Dom
17 °
Lun
16 °
Mar
18 °
Mer
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1445)ultimora (1297)sport (72)Eurofocus (45)demografica (31)Eugenio Giani (18)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati