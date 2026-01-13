Inter, infortunio per Calhanoglu: quando torna in campo

(Adnkronos) –

Infortunio per Hakan Calhanoglu. Il centrocampista dell’Inter si è fermato durante la sfida con il Napoli per un problema fisico e oggi, martedì 13 gennaio, si è sottoposto a esami strumentali che hanno rivelato un risentimento muscolare. A comunicarlo è stato lo stesso club nerazzurro con una nota sul proprio profilo ufficiale.

“Hakan Calhanoglu si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano”, si legge sul sito ufficiale dell’Inter, “gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo sinistro. La sua situazione sarà valutata nei prossimi giorni”.

Cristian Chivu perderà quindi Calhanoglu per almeno 15 giorni, tempo stimato per il pieno recupero dall’infortunio. Il centrocampista turco salterà sicuramente quindi la sfida con il Lecce, recupero della 16esima giornata di Serie A, la trasferta con l’Udinese e la sfida di Champions League con l’Arsenal.

Difficile averlo a disposizione anche nel match di San Siro con il Pisa, mentre si punta ad averlo panchina per la trasferta europea di Dortmund contro il Borussia, in programma il 28 gennaio.

