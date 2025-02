Inter, infortunio per Sommer: salta la sfida scudetto con il Napoli

(Adnkronos) –

Infortunio per Yann Sommer. Il portiere dell’Inter ha infatti riportato una “frattura della testa della falange prossimale del pollice della mano destra”, come comunicato dal club nerazzurro. Lo svizzero si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali e nei prossimi giorni inizierà il percorso riabilitativo. Simone Inzaghi perde così il suo portiere titolare, con lo stop che dovrebbe essere di 20-30 giorni. Sommer salterà quindi sicuramente la sfida di sabato prossimo contro il Genoa, i quarti di finale di Coppa Italia contro la Lazio e e soprattutto lo scontro scudetto con il Napoli, in programma il weekend del 2 marzo. Al suo posto giocherà quindi Josep Martinez, portiere spagnolo arrivato in estate dal Genoa e che fin qui ha faticato a trovare spazio. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)