Inter, infortunio per Thuram: salta il Bologna, derby a rischio

(Adnkronos) –

Allarme Marcus Thuram per l’Inter. L’attaccante francese si è fermato per infortunio e gli esami di oggi, venerdì 18 aprile, hanno fatto preoccupare i nerazzurri: “Marcus Thuram si è sottoposto questa mattina ad accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un affaticamento agli adduttori della coscia sinistra. La sua situazione sarà valutata giorno dopo giorno”, si legge nel comunicato diffuso sui canali ufficiali del club. A questo punto Thuram salterà la sfida di campionato contro il Bologna, in programma al Dall’Ara domenica 20 aprile. La speranza di Inzaghi è di ritrovare il suo attaccante per il derby contro il Milan, valido per il ritorno della semifinale di Coppa Italia e fissato per mercoledì 23 aprile. In caso di forfait il rientro di Thuram sarebbe rinviato al weekend successivo, quando a San Siro si giocherà la partita di campionato contro la Roma. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)