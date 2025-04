Inter, la Champions vale oro: incassi record in caso di semifinale

(Adnkronos) – La Champions League fa ricca la metà nerazzurra di Milano. In attesa dei quarti di ritorno contro il Bayern Monaco (in programma questa sera a San Siro), l’Inter può già sorridere guardando agli incassi della campagna europea. Staccando il pass per le semifinali, la squadra di Simone Inzaghi potrebbe toccare i 113 milioni di euro. Numeri mai visti per un club di Serie A. Mano alla calcolatrice per i conti. La Champions League garantisce un bonus di partecipazione uguale per tutti i club italiani, quest’anno pari a 18,6 milioni di euro. Altri introiti sono poi garantiti dal piazzamento nella classifica finale della fase campionato: l’Inter qui ha incassato 9,7 milioni di euro (più 2 milioni di bonus 1°-8° posto, agguantati dall’Inter in virtù della quarta piazza della prima fase). Ci sono poi i bonus risultati, pari a 13,3 milioni di euro: l’Inter li ha raggiunti con un pari (quello con il Manchester City, valso 700mila euro) e i 6 successi della prima fase (ognuno valso 2,1 milioni). A completare la stima dei ricavi c’è il “value”, voce ideata dalla Uefa mettendo insieme market pool (cioè il valore di mercato dei diritti tv e il “ranking storico decennale” del club. Due componenti che porteranno all’Inter una cifra intorno ai 31 milioni. A questi numeri si aggiungono un bonus da 11 milioni per il passaggio agli ottavi di finale e un altro bonus da 12,5 milioni di euro per il passaggio ai quarti, che permettono all’Inter di superare i 98 milioni di ricavi in questa edizione della Champions. Se i nerazzurri passassero anche il turno contro il Bayern, guadagnando le semifinali, arriverebbero a quota 113 milioni. Numeri notevoli, a cui andranno poi aggiunti gli incassi (anche qui corposi) dal botteghino. —finanzawebinfo@adnkronos.com (Web Info)