Inter-Lazio, tensione tra le panchine. Espulsi Inzaghi e Baroni, cosa è successo

Tensione durante Inter-Lazio. Nel big match andato in scena oggi, domenica 18 maggio, a San Siro, e terminato 2-2, ci sono stati momenti di nervosismo in campo ma soprattutto tra le due panchine, quasi venute a contatto nel finale. I due allenatori, Simone Inzaghi e Marco Baroni, sono stati infatti espulsi dall’arbitro Chiffi. Ma cos’è successo? All’88’ un tocco di braccio in area di Bisseck porta il direttore di gara a fermare il gioco e andare al monitor, su segnalazione del Var. In quel momento Baroni, allenatore della Lazio, stava chiedendo a gran voce l’intervento proprio del Var, comportamento che non è piaciuto al tecnico dell’Inter Simone Inzaghi, che si è rivolto a brutto muso all’ex Lecce e Verona. Ne è nato un parapiglia generale, con i due che sono stati allontanati dai propri collaboratori per poi essere espulsi da Chiffi. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)