martedì 9 Dicembre 2025
Inter-Liverpool, Calhanoglu esce dopo 10 minuti: cos’è successo

(Adnkronos) – Guai per l’Inter nel big match di Champions contro il Liverpool di oggi, martedì 9 dicembre. I nerazzurri hanno subito dovuto effettuare il primo cambio per un problema fisico di Calhanoglu: per il centrocampista turco, costretto a uscire dal campo dopo 11 minuti, dovrebbe trattarsi di un problema muscolare. Dentro, al suo posto, Piotr Zielinski.Intorno alla mezz’ora, il secondo cambio per Chivu. Fuori Acerbi, anche per lui un problema fisico, e dentro Bisseck. 

 

Calhanoglu è stato sostituto per una contrattura all’adduttore destro. Per Acerbi si tratta di risentimento ai flessori della coscia destra. Entrambi i giocatori sono da valutare nei prossimi giorni. 

sport

