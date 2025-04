Inter-Milan, quanto vale la finale di Coppa Italia? Il montepremi

(Adnkronos) –

Quanto vale la Coppa Italia? Oggi, mercoledì 23 aprile, Inter e Milan scenderanno in campo nella prima semifinale di ritorno della coppa nazionale, con il Bologna che ospiterà l’Empoli, forte del 3-0 maturato al Castellani, nella seconda, in programma giovedì 24 aprile. Nel derby di Milano si ripartirà invece dall’1-1 firmato Abraham e Calhanoglu. Ma oltre al traguardo sportivo, che per qualcuno può voler dire salvare una stagione al di sotto delle aspettative, c’è anche un aspetto economico da considerare, con la vittoria finale che potrebbe regalare milioni preziosi. La Coppa Italia mette in palio un ricco montepremi, ma in linea con quello degli scorsi anni. Alla squadra vincitrice andranno 4,6 milioni di euro, mentre a quella finalista

2. L’accesso alla semifinale è valso 1,7 milioni, i quarti di finale 850mila euro e gli ottavi

2. L'accesso alla semifinale è valso 1,7 milioni, i quarti di finale 850mila euro e gli ottavi

400mila euro. In totale, sommando i premi tra loro, la squadra che alzerà la coppa nella finale di Roma, in programma il prossimo 14 maggio, potrà ottenere circa 7,1 milioni di euro, mentre la finalista ne guadagnerebbe 4,6.