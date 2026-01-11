Inter-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

1.8 C
(Adnkronos) – Big match in Serie A. Oggi, domenica 11 gennaio, l’Inter ospita il Napoli – in diretta tv e streaming – a San Siro nella 20esima giornata di campionato. I nerazzurri di Chivu sono reduci dalla vittoria contro il Parma, battuto 2-0 al Tardini con i gol di Dimarco e Thuram, mentre i partenopei di Conte hanno pareggiato al Maradona contro l’Hellas Verona, in rimonta, per 2-2.  

L’Inter arriva alla sfida scudetto al primo posto in classifica a 34 punti, a +4 sul Napoli, terzo, e fermo a quota 38. 

 

La sfida tra Inter e Napoli è in programma oggi, domenica 11 gennaio, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni: 

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu.  

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Elmas; Hoijlund. All. Conte. 

 

Inter-Napoli sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull’app e sulla piattaforma di Dazn. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

