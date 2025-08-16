24 C
sabato 16 Agosto 2025
Inter-Olympiacos: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) –
L’Inter torna in campo in amichevole. I nerazzurri sfidano oggi, sabato 16 agosto, i greci dell’Olympiacos allo stadio San Nicola di Bari, nell’ultimo test del loro precampionato. Chivu, dopo la vittoria ai rigori contro il Monza, si aspetta indicazioni importanti in vista della nuova stagione, con la Serie A che prenderà il via ufficialmente il prossimo 24 agosto. Nella prima giornata la squadra meneghina ospiterà, lunedì 25 agosto, a San Siro il ‘nuovo’ Torino di Baroni.  La sfida tra Inter e Olympiacos è in programma oggi, sabato 16 agosto, alle ore 20.30. Ecco la probabile formazione nerazzurra: 
Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Henrique, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu  Inter-Olympiacos sarà trasmessa in diretta televisiva su Dazn, visibile tramite smart tv, e in chiaro sul NOVE. Il match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma web di Dazn oltre che sul sito del NOVE.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

