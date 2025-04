Inter, ora il Barcellona: il programma delle semifinali di Champions League

(Adnkronos) – Eliminato il Bayern Monaco in una notte di Champions memorabile, l’Inter guarda ora alle semifinali del torneo con il sogno ancora vivo del Triplete. I nerazzurri affronteranno il Barcellona, stessa squadra battuta nella memorabile stagione 2009/10, in cui la squadra di José Mourinho riuscì a vincere tutto. Ecco le cose da sapere sul percorso degli uomini di Simone Inzaghi in Europa. La prima differenza rispetto al 2010 sta nello stadio. Barcellona-Inter, sfida d’andata di mercoledì 30 aprile (ore 21) si giocherà a Montjuic, che nell’ultimo periodo sta ospitando le partite dei blaugrana a causa dei lavori di rifacimento del Camp Nou. Il ritorno si giocherà invece a San Siro martedì 6 maggio, sempre alle 21. L’Inter torna così ad affrontare il Barcellona in semifinale 15 anni dopo la storica sfida del 2010, con una curiosità: lo Stadio Olimpico di Montjuic, oggi “Lluís Companys”, vide il 29 marzo 2000 l’esordio in Nazionale del tecnico Simone Inzaghi. Si trattava allora di un’amichevole tra gli Azzurri di Dino Zoff e la Spagna di José Antonio Camacho (con in campo, tra gli altri, anche Pep Guardiola). Finì 2-0 per le Furie Rosse. Se l’Inter dovesse eliminare il Barcellona, andrà a giocarsi la finale di Champions League. I nerazzurri affronterebbero, in caso di passaggio del turno, la vincente dell’altra semifinale tra Arsenal e Psg. L’ultimo atto del torneo è in programma sabato 31 maggio all’Allianz Stadium di Monaco di Baviera. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)