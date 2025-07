Inter, Thuram torna ad allenarsi con la maglia… dell’Italia

(Adnkronos) –

Marcus Thuram con la maglia… dell’Italia. L’attaccante dell’Inter si sta allenando in vista della nuova stagione ed è sceso in campo con la divisa della Nazionale azzurra, ovviamente con il numero 18 del compagno di squadra Nicolò Barella. Il tutto è stato immortalato sui profili social del centravanti, che su Instagram ha pubblicato un post con diverse foto tra allenamenti e momenti di svago. Tra queste anche un’immagine in cui si mostra con la maglia dell’Italia durante uno scatto e con il nome ‘Barella’ mentre palleggia con la testa, mentre la descrizione mostra l’emoticon di una batteria che si sta ricaricando. Sotto al post è arrivato il commento proprio del centrocampista dell’Inter e della Nazionale, che ha risposto con tre cuori nerazzurri. L’Inter ha ripreso gli allenamenti agli ordini di Cristian Chivu, succeduto a Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra, dopo l’eliminazione rimediata agli ottavi di finale del Mondiale per Club, quando è stata battuta dai brasiliani del Fluminense. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)