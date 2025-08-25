Inter-Torino: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

18.6 C
(Adnkronos) – La Serie A torna in campo e oggi, lunedì 25 agosto, tocca all’Inter. Stasera i nerazzurri affrontano il Torino a San Siro nella prima giornata di campionato. Grandi attesa per le novità in panchina, da una parte e dall’altra: i vicecampioni d’Europa con Cristian Chivu dopo l’addio di Simone Inzaghi, i granata con Marco Baroni dopo la separazione con Paolo Vanoli. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.  Ecco le probabili formazioni di Inter-Torino, in campo stasera alle 20:45: 
Inter (3-5-2) Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Chivu. 
Torino (4-3-3) Israel; Pedersen, Maripan, Coco, Biraghi; Casadei, Ilkhan, Gineitis; Ngonge, Simeone, Vlasic. All. Baroni. La partita di Serie A tra Inter e Torino sarà visibile in diretta su Dazn e su Sky: qui i canali di riferimento sono Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). In streaming, match visibile sull’app di Dazn, Sky Go e Now. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

