Inter, Viminale vieta le trasferte a tifosi nerazzurri fino al 23 marzo

(Adnkronos) – Stop alle trasferte per i tifosi dell’Inter dopo il petardo lanciato da un tifoso nerazzurro contro Emil Audero, portiere della Cremonese, nel match disputato a Cremona nell’ultima giornata di campionato di Serie A. Il ministro dell’Interno ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi dell’Inter fino al 23 marzo 2026, nonché il divieto di vendita, per gli stessi incontri, dei biglietti ai residenti in Lombardia.  

Il provvedimento è finalizzato a garantire la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e a prevenire il ripetersi di episodi che possano compromettere il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive. Resta escluso dalle misure l’incontro Milan-Inter dell’8 marzo 2026, in considerazione del fatto che non ci saranno movimenti di tifoserie. 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

