Internazionali al via, tre azzurre in campo per il primo turno

(Adnkronos) – Gli Internazionali d’Italia 2025 prendono il via ufficialmente oggi con il tabellone femminile. Sono tre le azzurre in programma sui campi del Foro Italico.

Lucia Bronzetti inizia con la lettone Anastasija Sevastova come terzo match sulla Grand Stand Arena (inizio degli incontri su questo campo fissato per le ore 10). A seguire sempre sulla Grand Stand Arena ci sarà l'esordio per Nuria Brancaccio, contro la statunitense Peyton Stearns. Poi Giulia Pedone giocherà la seconda partita in carriera al Foro Italico sul Pietrangeli, come secondo match (inizio ore 10), affrontando la neozelandese Lulu Sun, n.46 Wta.