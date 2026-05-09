22.6 C
Firenze
sabato 9 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Internazionali, Cobolli ‘si dispera’… con Sinner: la reazione dopo punto di Jannik

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Flavio Cobolli ‘si dispera’ durante l’allenamento con Jannik Sinner. Oggi, sabato 9 maggio, il numero 1 del mondo farà il suo esordio agli Internazionali d’Italia 2026 contro Sebastian Ofner – in diretta tv e streaming – mentre quello romano se la vedrà con Terence Atmane al secondo turno. Nella giornata di ieri i due si sono allenati insieme al Foro Italico e hanno dato vita a uno show che ha raccolto gli applausi e i cori degli spettatori. 

Dopo una fase di riscaldamento, i due si sono affrontati in un set, vinto 6-4 da Sinner, dove Cobolli, per un attimo, si è lasciato andare a un momento vera frustrazione. Durante uno scambio lungo il numero 1 del mondo ha fatto correre il connazionale da una parte all’altra del campo, fino alla palla corta con cui ha vinto il punto.  

Risultato: Cobolli piegato dalla stanchezza, che alza gli occhi al cielo e allarga le braccia, mentre il pubblico del Foro è in estasi. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
22.6 ° C
23.9 °
21.8 °
58 %
1.5kmh
0 %
Sab
24 °
Dom
18 °
Lun
23 °
Mar
22 °
Mer
21 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1912)ultimora (980)Video Adnkronos (273)ImmediaPress (241)lavoro (85)salute (78)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati