Internazionali, Djokovic ‘gufa’ Sinner? “Vincerà il torneo. Sì al boicottaggio degli Slam”

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Jannik Sinner vincerà gli Internazionali d’Italia 2026, parola di Novak Djokovic. Oggi, giovedì 7 maggio, il tennista serbo, al rientro nel circuito da Indian Wells, ha espresso un parere piuttosto forte, a metà tra sentenza e ‘gufata’, sulle possibilità che l’azzurro vinca il Masters 1000 di Roma, dicendosi anche fortemente a favore del boicottaggio degli Slam per il ‘caso montepremi’.

“Sinner riuscirà sicuramente a vincere gli Internazionali, probabilmente anche quest’anno”, ha detto Djokovic nella conferenza stampa del Foro Italico, “è fortissimo come gioca, veramente impressionante. Rimane ovviamente qualcosa di difficile da fare. Ora è cambiato il formato, è di quasi due settimane, a me personalmente non piace, mi piacciono più i tornei da una settimana. Bisogna comunque adattarsi, il giorno di riposo aiuta alcuni giocatori. Sinner è un giocatore completo, lo ha dimostrato in questi due anni, è il numero 1 del mondo con merito”.

“Sono felice di tornare in campo. Ero fuori dal circuito da un po’, avrei voluto tornare prima ma l’infortunio non me l’ha permesso. Ho dovuto aspettare un po’ di più per ritrovare la forma e prepararmi per Roma. Questo è un torneo che amo e in cui ho avuto successo in passato”, ha detto Djokovic, “l’obiettivo su questa superficie è il Roland Garros. Voglio prepararmi per Parigi, ma voglio fare bene qui, anche se ho aspettative basse”.

Djokovic, commentando il ‘caso montepremi’, si è detto a favore del boicottaggio dei tornei degli Slam, mostrando il suo appoggio ai giocatori proprio come, con un po’ più di diplomazia, aveva fatto Sinner: “La mia posizione su questo tema è chiara da tempo. I tennisti sanno che avranno sempre il mio supporto su questa questione. Ora sta arrivando una nuova generazione e sono felice che i leader del nostro sport, come Sabalenka, si stiano esponendo su questo tema per far capire le dinamiche del tennis e cosa bisognerà fare per il bene di tutti”.

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