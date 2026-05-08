Internazionali, gioca Paul e il Pietrangeli urla: “Forza Lazio Tommy!”

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Tommy Paul e un “forza Lazio” agli Internazionali Roma 2026. Oggi, venerdì 8 maggio, il tennista americano ha sfidato l’australiano Aleksandar Vukic nel secondo turno del Masters 1000 di Roma. Tanti i tifosi e gli appassionati che hanno riempito le tribune del Pietrangeli, pieno per l’occasione. Tra loro, anche alcuni tifosi della Lazio, che hanno fatto tifato Paul ‘ricordandogli’ la sua fede calcistica.

Durante il primo set del match, dalle tribune del Pietrangeli, si è infatti alzato un “forza Lazio Tommy!”, rivolto proprio a Paul, che ha generato le reazioni del resto del pubblico tra applausi, risate e qualche inevitabile fischio da parte di alcuni tifosi della Roma.

Paul si è infatti sempre professato grande tifoso della Lazio, una fede nata grazie all’amico Reilley Opelka e rafforzata nel corso degli anni. Nei giorni scorsi, a margine di un allenamento, il tennista americano ha ricevuto un regalo speciale: la Lazio gli ha consegnato la prima maglia ufficiale del club biancoceleste, in particolare quella che sarà indossata nella finale di Coppa Italia, in programma mercoledì 13 maggio all’Olimpico contro l’Inter.

“Sempre un piacere rivederti, Tommy”, ha scritto la Lazio sui propri profili social, postando le foto del tennista americano con la sua nuova maglia, con tanto di numero 10.

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