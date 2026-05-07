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Internazionali, il Foro accoglie Kalinskaya: “Lì gioca l’ex di Sinner”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Gli Internazionali 2026 accolgono Anna Kalinskaya, ricordata da molti come l’ex fidanzata di Jannik Sinner. Oggi, giovedì 7 maggio, la tennista russa ha battuto in tre set la ceca Katerina Siniakova nel primo turno del Wta 1000 di Roma, al termine di una partita che ha acceso gli spalti del Foro Italico. 

Molta la curiosità di vedere all’opera la numero 24 del mondo, che però alcuni associano ancora all’azzurro: “Lei era la fidanzata di Sinner”, è il sussurro che si diffonde al campo 13. Un punto dopo l’altro Kalinskaya si prende la simpatia e il tifo del pubblico romano, che attira sempre più appassionati: “Andiamo a vedere l’ex di Sinner”, “Lì gioca l’ex di Sinner” si sente per le vie del Foro. 

E nonostante la brusca rottura della sua relazione con Jannik, il tifo, durante il match, è stato tutto per Kalinskaya, impassibile però di fronte all’affetto italiano. Più volte durante la partita, dalle tribune dell’impianto si sono alzati cori e applausi in favore della russa, che alla fine è riuscita a passare il turno. 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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