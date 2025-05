Internazionali, il Foro e la fumata bianca: “Habemus Papam!”. E c’è chi piange

(Adnkronos) – “Habemus Papam!”. Quando il cielo sopra San Pietro si colora con la fumata bianca che annuncia l’elezione del nuovo Papa oggi, giovedì 8 maggio, il grido si alza forte anche nel Foro Italico, dove migliaia di tifosi e appassionati di tennis stanno assistendo agli Internazionali d’Italia 2025. Tra l’iconico ‘Pietrangeli’ e il campo 5, il maxischermo in cui normalmente si leggono i risultati del Masters 1000 di Roma, si collega con la diretta da piazza San Pietro. Decine di persone, fedeli ma non solo, si radunano intorno per assistere a un momento storico. C’è chi prende il telefono e urla un “Habemus Papam!”. Altri si avvicinano curiosi, chiedendo cosa stesse succedendo alle persone intorno a loro. Piano piano, la folla diventa sempre più grande. “Speriamo sia un buon Papa”, è l’augurio di una signora, “speriamo sia come Bergoglio”, le risponde un’amica, ricordando così Papa Francesco, scomparso lo scorso 21 aprile. Una coppia di anziani si abbraccia, e la donna non riesce a trattenere le lacrime. “Io non me ne vado finché non esce”, è il monito di una ragazza al proprio gruppo di amici. La folla del Foro Italico, almento per un momento, dimentica il tennis e come tutto il mondo punta il suo occhio su San Pietro. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)