Internazionali, il Foro scopre Jodar: “Lui è molto forte”

(Adnkronos) – Gli Internazionali d’Italia 2026 scoprono Rafa Jodar. Oggi, mercoledì 6 maggio, comincia ufficialmente il tabellone maschile del Masters 1000 di Roma, che nei prossimi giorni vedrà impegnato proprio il tennista spagnolo. Reduce dai quarti di finale conquistati a Madrid, dove è stato battuto da Jannik Sinner, Jodar ha già preso confidenza con la terra romana, iniziando ad allenarsi nei campi del Foro Italico.

L’allenamento odierno di Jodar ha radunato diversi tifosi e appassionati di tennis, che hanno voluto vedere dal vivo quello che è considerato uno dei migliori talenti della prossima generazione. “Chi è lui?”, ha chiesto uno spettatore assistendo alla ‘sgambata’ dello spagnolo da bordo campo. “È Jodar, è molto forte”, la risposta, simile a una sentenza, di un altro appassionato, ammaliato dalle prime e dalle risposte del baby fenomeno spagnolo, che ha poi voluto ‘avvertire’ Sinner: “Jannik deve stare attento”.

Rafael Jodar è un tennista spagnolo di 19 anni, nato nel 2006, che occupa al momento la 42esima posizione del ranking Atp, ovvero il miglior piazzamento nella classifica generale mai raggiunto nella sua ancora giovane carriera. Jodar ha iniziato a giocare da giovanissimo, emigrando negli Stati Uniti per formarsi alla University of Virginia, dove ha potuto competere a livello più alto.

Un anno fa Jodar ha scelto di lasciare il college per dedicarsi completamente alla sua carriera sportiva, una scelta che, almeno fin qui, si sta rivelando azzeccata. Proprio nel 2025 ha conquistato tre titoli Challenger, tutti sul cemento, scalando posizioni nel ranking e facendosi notare nel circuito e partecipando alle Next Gen Atp Finals.

Nel 2026 ha esordito nei tornei del circuito Atp, stupendo tutti a Miami: partito dalle qualificazioni, Jodar è riuscito ad arrivare fino al terzo turno, vincendo contro Hanfmann e Vukic prima di venire eliminato dall’argentino Etcheverry. Ancora meglio ha fatto a Madrid, dove ha raggiunto i quarti di finale prima di essere eliminato da Sinner.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)