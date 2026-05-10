17.2 C
Firenze
domenica 10 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Internazionali, oggi Musetti-Cerundolo – Diretta

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Lorenzo Musetti torna in campo agli Internazionali d’Italia 2026. Oggi, domenica 10 maggio, il tennista azzurro sfida l’argentino Francisco Cerundolo – in diretta tv e streaming – nel terzo turno del Masters 1000 di Roma. Musetti, che arriva al torneo dopo la semifinale conquistata lo scorso anno, è reduce dalla vittoria contro il francese Giovanni Mpetshi-Perricard al secondo turno del torneo ‘di casa’, mentre Cerundolo ha superato il cileno Alejandro Tabilo. 

 

Domani il ritorno in campo di Sinner contro Popyrin. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
17.2 ° C
18.6 °
15.9 °
81 %
1.5kmh
75 %
Dom
18 °
Lun
24 °
Mar
22 °
Mer
16 °
Gio
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1947)ultimora (1018)Video Adnkronos (282)ImmediaPress (234)lavoro (85)salute (79)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati