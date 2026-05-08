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Internazionali, Oliynykova contro russi e bielorussi: “Dovrebbero essere esclusi”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Tennisti russi e bielorussi esclusi dal circuito per la guerra in Ucraina? La proposta, di cui si è già ampliamente discusso in passato fin dallo scoppio del conflitto arriva dagli Internazionali d’Italia 2026 di Roma a firma Oleksandra Oliynykova. La giocatrice ucraina ha usato parole molto dure sul tema, come già fatto in passato. 

“Quando parliamo di Russia e Bielorussia dobbiamo tenere presente che sono Paesi che trasformano tutto in propaganda: sport, cinema, musica, cultura. In questi Paesi ogni ambito viene messo al servizio del regime, che è qualcosa di terribile”, ha detto ai microfoni di Ubitennis e The Athletic, “per questo io credo che gli atleti russi e bielorussi dovrebbero essere esclusi dalle competizioni”.  

“Finché continuano a gareggiare, i loro Paesi useranno i loro risultati per normalizzare la guerra, per mandare il messaggio: abbiamo attaccato un altro Paese, ma possiamo comunque partecipare alle Olimpiadi e allo sport che conta. È anche da qui che nasce la spinta di tante persone in Russia ad andare in guerra”, ha spiegato Oliynykova, “se la loro società non normalizzasse la guerra attraverso lo sport, la cultura, la musica, forse quella stessa rabbia si rivolgerebbe contro il regime”. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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