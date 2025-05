Internazionali, Paul vola in semifinale. Sfiderà Sinner o Ruud

(Adnkronos) –

Tommy Paul vola in semifinale agli Internazionali d’Italia in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Foro Italico a Roma. Lo statunitense, numero 12 del mondo e 11 del seeding, supera il polacco Hubert Hurkacz, numero 31 del ranking Atp e 30 del tabellone, con il punteggio di 7-6 (7-4), 6-3 in poco meno di due ore. Paul affronterà in semifinale il vincente tra l’azzurro Jannik Sinner, numero 1 del mondo e prima testa di serie, e il norvegese Casper Ruud, numero 7 del ranking Atp e 6 del seeding, che scenderanno in campo stasera alle 19. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)