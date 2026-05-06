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Internazionali, programma della seconda giornata e dove vederli in tv

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Sono iniziati gli Internazionali d’Italia 2026. Oggi, mercoledì 6 maggio, parte il tabellone maschile del Masters 1000 di Roma, che si aggiunge ai match in programma nel tabellone femminile protagonista. In attesa del debutto di Jannik Sinner, che avverrà al secondo turno del torneo ‘di casa’, parte il primo turno. Molti i tennisti italiani impegnati in questa prima giornata al Foro Italico: ecco il programma completo della seconda giornata di Internazionali d’Italia. 

 

Campo Centrale
 

Dalle 11 Lucrezia Stefanini-Jelena Ostapenko 

Non prima delle 13 Hubert Hurkacz-Yannick Hanfmann 

Matteo Arnaldi-Jaume Munar 

Non prima delle 19 Elisabetta Cocciaretto-Sinja Kraus 

Non prima delle 20.30 Federico Cinà-Alexander Blockx 

BNP Paribas Arena
 

Dalle 11 Jenson Brooksby-Sebastian Baez 

Lisa Pigato-Tyra Caterina Grant 

Non prima delle 14 Lilli Tagger-Maria Sakkari 

Pablo Carreno Busta-Alejandro Tabilo 

Noemi Basiletti-Ajla Tomljanovic 

SuperTennis Arena
 

Dalle 11 Zhizhen Zhang-Daniel Altmaier 

Viktorija Golubic-Federica Urgesi 

Taylor Townsend-Nuria Brancaccio 

Jesper De Jong-Nuno Borges 

Karolina Pliskova-Jessica Bouzas Maneiro 

Pietrangeli
 

Dalle 11 Alexandra Eala-Magdalena Frech 

Alexandre Muller-Botic Van de Zandschulp 

Jan-Lennard Struff-Francisco Comesana 

Katie Boulter-Eva Lys 

Jacob Fearnley-Giovanni Mpetshi Perricard 

Campo 13
 

Dalle 11 Fabian Marozsan-Vit Kopriva 

Leolia Jeanjean-Beatriz Haddad Maia 

Peyton Stearns-Janice Tjen 

Dalma Galfi-Anastasia Potapova 

Marton Fucsovics-Dino Prizmic 

Campo 1
 

Dalle 11 Damir Dzumhur-Adrian Mannarino 

Katerina Siniakova-Lois Boisson 

Laura Siegemund-Sara Bejlek 

Aleksandar Vukic-Patrick Kypson 

Caty McNally-Daria Kasatkina 

Campo 2
 

Panna Udvardy-Alina Korneeva 

Camilo Ugo Carabelli-Aleksandr Shevchenko 

Yulia Putintseva-Tereza Valentova 

Yuliia Starodubtseva-Simona Waltert 

Oksana Selekhmeteva-Rebeka Masarova 

Campo 4
 

Magda Linette-Tatjana Maria 

Marco Trungelliti-Zachary Svajdausa 

Solana Sierra-Tamara Korpatsch 

 

Gli Internazionali d’Italia 2026 saranno trasmessi in diretta televisiva sui canali SkySport e su quelli di TennisTv, mentre SuperTennis mostrerà in chiaro tutte le partite del tabellone femminile. 

Una partita al giorno del tabellone maschile sarà però disponibile anche in chiaro su Tv8. Il torneo si potrà seguire in streaming sull’app SkyGo, su NOW, sulla piattaforma streaming di TennisTv, su quella di Tv8 (quando previsto) e su SuperTennix. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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