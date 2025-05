Internazionali Roma, Musetti batte Virtanen e avanza al terzo turno

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti, numero 9 al mondo, ha battuto in due set (6-3, 6-2) il finlandese Otto Virtanen dopo un’ora e 26 minuti di gioco agli Internazionali d’Italia. Il tennista italiano dovrà affrontare ora al terzo turno l’americano, numero 28 del ranking Atp, Brandon Nakashima (che ha superato il 2° turno per walkover dopo il ritiro di Thompson). Ottimo esordio a Roma per il toscano, fresco di ingresso nella top ten del ranking Atp. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)