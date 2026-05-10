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Internazionali, Ruud difende Sinner: “Lui impressionante, non è un robot”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Casper Ruud ‘difende’ Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia 2026. Oggi, domenica 10 maggio, il tennista norvegese ha battuto il ceco Jiri Lehecka in due set nel terzo turno del Masters 1000 di Roma, raggiungendo gli ottavi di finale. Al termine della partita Ruud ha parlato proprio dei risultati di Sinner: “Ho giocato contro di lui qui a Roma e già in quel momento pensavo che stesse giocando a un livello pazzesco e lo ha confermato anche quest’anno, lo abbiamo visto nella finale di Madrid”, ha detto ai microfoni di Ziggo Sport. 

“Vedo un sacco di gente dire che lui è un robot, ma quando sai quanto è difficile giocare a tennis e riesci a renderlo quasi robotico dimostri solo quanto sei bravo”, ha spiegato Ruud, “dovrebbe essere un complimento il fatto di far sembrare questo sport così semplice, cosa che non è affatto”. 

“Quello che sta facendo è semplicemente impressionante. Ora tutti gli altri giocatori lo puntano, più vinci e più hai un bersaglio sulla schiena”, ha continuato il norvegese, “lui però continua a battere tutti. Vederlo vincere è sicuramente d’ispirazione”. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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