Internazionali, Sinner-Cerundolo oggi in diretta – Il match a Roma

Jannik Sinner torna in campo agli Internazionali d'Italia 2025. Oggi, martedì 13 maggio, l'azzurro affronta l'argentino Francisco Cerundolo, numero 18 del mondo, negli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma. Segui il match in diretta. Sinner-Cerundolo, così come tutti i match degli Internazionali d'Italia 2025, sarà visibile in diretta televisiva sui canali Sky Sport, ma anche in chiaro su Rai 2. La partita si potrà seguire in streaming sull'app SkyGo, su Now e su RaiPlay