22.7 C
Firenze
domenica 21 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Intervision, Vietnam vince il festival di Putin. Usa disertano, Russia non gareggia

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Gli Stati Uniti non hanno partecipato, la Russia non ha gareggiato. Intervision, il festival musicale internazionale voluto da Vladimir Putin a Mosca, è andato in scena con un paio di sorprese e alla fine incorona Duc Fuc, rappresentante del Vietnam. Prima del verdetto, però, è successo un po’ di tutto. La cantante Vassy, che avrebbe dovuto rappresentare gli Stati Uniti, non ha potuto partecipare al concorso, hanno riferito gli organizzatori all’agenzia Tass. “Per ragioni indipendenti dagli organizzatori e dalla delegazione degli Stati Uniti, causate da una pressione politica senza precedenti da parte del governo australiano, la cantante Vassy (cittadina degli Stati Uniti e dell’Australia) non potrà esibirsi nello spettacolo finale del concorso”, ha reso noto l’organizzazione. Gli Stati Uniti sono stati comunque considerati ‘partecipanti’ e sono rimasti nella giuria. Altro momento particolare quando è salito sul palco Shaman, il cantante scelto dalla Russia. L’artista, al secolo Yaroslav Yuryevich Dronov, si è esibito sulle note di ‘Dritto al cuore’. Shaman, per la cronaca, ha sempre sostenuto pubblicamente la guerra contro l’Ucraina, ha fatto visita alle truppe schierate da Mosca e ha prodotto brani a raffica per esaltare l’identità russa. Dopo lo show a Intervision, il colpo di scena con il comizio. “Buonasera a tutti, grazie mille per la calorosa accoglienza. Vorrei fare un annuncio che potrebbe sorprendere. E’ la prima volta che organizziamo questo concorso, ma questa manifestazione ha già una storia alle spalle. La Russia è un paese ospitale e io sono felicissimo di esibirmi con artisti di talento provenienti da tutto il mondo”, ha detto davanti alla platea, con il ministro degli Esteri Sergei Lavrov presente allo show. “Intervision valorizza le tradizioni e la cultura di ogni paese. “L’ospitalità è parte integrante dell’anima del popolo russo. Chiedo ai numerosi e stimati membri della giuria di non giudicare la mia performance odierna. Rappresento la Russia e la Russia ha già vinto, ha vinto perché siete tutti qui con noi oggi”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
22.7 ° C
23.8 °
20.2 °
73 %
2.6kmh
0 %
Dom
29 °
Lun
24 °
Mar
25 °
Mer
21 °
Gio
18 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (16)Almanacco (14)elezioni regionali Toscana 2025 (12)Serie C (11)denuncia (9)vigili del fuoco (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati