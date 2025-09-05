24.1 C
Invasione di api in campo, calciatori si fingono morti

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – Uno sciame d’api invade il campo, arbitro e calciatori si fingono morti per evitare di essere punti dagli insetti. E’ la scena surreale ripresa dalle telecamere in Tanzania, durante il match tra FC Abuja e JKU FC.   Lo stop è scattato al 77′, sul risultato di 1-1. Tutti, dai giocatori ai cameraman, passando per i raccattapalle, hanno scelto di sdraiarsi a terra per evitare l’assalto. Qualcuno ha provato anche ad ingannare gli insetti con un’intepretazione ‘totale’: qualcuno si nasconde sotto le panchine, occhi chiusi, nessun movimento. In attesa che il nemico vada via. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

