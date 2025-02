Investe la ex fidanzata e fugge: “Non mi sono accorto di nulla”

(Adnkronos) –

"Non mi sono accorto di nulla". Si è giustificato così l'ex fidanzato della 19enne ricoverata al San Camillo di Roma, dopo essere stata investita nella serata di domenica, prima delle 23, in via San Francesco a Paliano (Frosinone). La ragazza è in prognosi riservata e ha riportato la frattura del bacino mentre il giovane è stato denunciato dai carabinieri per lesioni stradali e omissione di soccorso. Il 22enne, dopo aver saputo che la ragazza era in ospedale,si è presentato in caserma e ha raccontato di aver avuto un litigio con la giovane. Ha poi aggiunto di essere andato via con la sua Golf senza rendersi conto di averla investita. La 19enne è rimasta riversa a terra e qualcuno ha chiamato il 118. I carabinieri indagano per ricostruire quanto accaduto e hanno sequestrato l'auto del giovane. Tra la 19enne e il 22enne erano frequenti i litigi e si erano più volte lasciati e riappacificati in passato.