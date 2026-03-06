17.1 C
Firenze
venerdì 6 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Investimenti fake, hackerato anche il profilo Instagram dell’ex portavoce di Draghi Paola Ansuini

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Ancora tentativi di truffe via social, con la proposta di investimenti fake. Questa volta, ad essere hackerato è stato anche il profilo della ex portavoce di Mario Draghi, Paola Ansuini. La tecnica utilizzata è quella della clonazione del profilo Instagram, che colpisce sempre più spesso chi per esperienza professionale e curriculum può essere considerato attendibile e autorevole. Ansuini è attualmente Responsabile Comunicazione Dipartimento Tutela Clientela e Educazione Finanziaria della Banca d’Italia. Ha segnalato lei stessa, nelle stories di Instagram, quanto avvenuto sul suo profilo.  

 

 

 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
17.1 ° C
17.9 °
15.9 °
55 %
2.1kmh
0 %
Ven
16 °
Sab
18 °
Dom
19 °
Lun
19 °
Mar
18 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1455)ultimora (1300)sport (75)Eurofocus (56)demografica (24)Eugenio Giani (20)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati