17.5 C
Firenze
lunedì 15 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Investita da camion mentre aspetta bus per andare a scuola, 15enne morta in Trentino

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Una ragazzina di 15 anni è morta dopo essere stata investita da un mezzo pesante a Giustino, in Trentino. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che stanno ricostruendo esattamente la dinamica dell’accaduto. Da una primissima ricostruzione la 15enne, che doveva prendere la corriera per andare a scuola, è stata investita mentre attraversava la strada. Proseguono le indagini per fare luce sull’esatta dinamica dell’incidente. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
17.5 ° C
20.1 °
16.3 °
94 %
0kmh
20 %
Lun
28 °
Mar
27 °
Mer
25 °
Gio
29 °
Ven
31 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (20)incendio (10)vigili del fuoco (10)Almanacco (10)Serie C (9)denuncia (7)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati