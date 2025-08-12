38 C
Firenze
martedì 12 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Investita da una barca mentre fa il bagno nel Lago d’Iseo, morta 65enne

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – E’ stata investita da una barca mentre faceva il bagno nel Lago d’Iseo. E’ così che una donna di 65 anni ha perso la vita nel pomeriggio di oggi a Predore, nella Bergamasca. La donna era residente nel comune che affaccia sulla sponda occidentale del Lago d’Iseo ed era una habitué del posto. Spesso, infatti, si recava nella spiaggetta di Predore per fare un bagno. Esattamente come stava facendo oggi quando, per cause ancora in fase di accertamento, è stata investita da una imbarcazione, rimanendo uccisa. I soccorritori dell’Areu 118 sono intervenuti, ma per lei non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono presenti i carabinieri della compagnia di Clusone, oltre ad un equipaggio della guardia di finanza competente per territorio.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
38 ° C
38.8 °
36.2 °
31 %
6.2kmh
20 %
Mar
35 °
Mer
40 °
Gio
39 °
Ven
39 °
Sab
39 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Eugenio Giani (20)carabinieri (14)vigili del fuoco (12)Pisa Sporting Club (12)incidente (11)calciomercato (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati