mercoledì 18 Febbraio 2026
Investito mentre camminava sul marciapiede, 17enne in fin di vita a Padova

(Adnkronos) – Un 17enne è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di Padova dopo che ieri, verso mezzanotte, a Campo San Martino, è stato investito mentre camminava sul marciapiede, da un’auto guidata da un 22enne di San Giorgio delle Pertiche.  

Il minorenne si trovava a piedi con alcuni amici, quando è stato travolto dall’auto senza più controllo che ha finito la sua corsa contro il muro di cinta di una casa. Indagini ancora in corso da parte dei carabinieri di Cittadella per stabilire le esatte cause del grave incidente.  

cronaca

