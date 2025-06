Inzaghi: “Ho visto l’Al-Hilal in Champions”. Polemica dei tifosi dell’Inter per la frase dell’ex tecnico

(Adnkronos) –

Simone Inzaghi mette da parte l’Inter e si prepara ad affrontare la sua nuova avventura all’Al-Hilal. “Sono molto contento di intraprendere questa esperienza, il mio desiderio è sempre stato allenare all’estero oltre che in Italia” ha spiegato l’ex tecnico nerazzurro nella sua prima intervista ai canali ufficiali del club arabo. “L’Al Hilal – ha continuato – è una grande occasione per la mia carriera. Ho studiato la storia del club, ho visto i milioni di fans in tutti il mondo, compresa l’ultima partita di Champions League a Gedda. C’erano moltissimi tifosi. Non vedo l’ora di iniziare”. Mercoledì 4 giugno l’Al-Hilal ha ufficializzato l’arrivo in panchina di Simone Inzaghi, con un video pubblicato sui social. Nel filmato, è stato però notato subito un particolare dai tifosi: l’inserimento dell’audio di una telecronaca del celebre gol del fratello Filippo in finale di Champions nel 2007 (contro il Liverpool). Una scelta non proprio fortunata e prontamente notata dai tifosi, che stanno commentando le prime parole del tecnico. Ai sostenitori dell’Inter non è sfuggito un altro particolare, in queste ore al centro del dibattito social. Inzaghi dice nell’intervista di aver visto l’ultima partita di Champions dell’Al-Hilal, giocata lo scorso 29 aprile, un giorno prima della semifinale di Champions tra Inter e Barcellona. Una frase non piaciuta per niente ai suoi ex tifosi. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)