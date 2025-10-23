16.8 C
Firenze
giovedì 23 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Io Canto Family, stasera 23 ottobre ultimo appuntamento: chi vincerà?

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Stasera, giovedì 23 ottobre, in prima serata su Canale 5, ultimo appuntamento con ‘Io Canto Family’, il talent show musicale condotto da Michelle Hunziker. Nella finale, le otto coppie di familiari rimaste in gara si sfideranno per conquistare la vittoria. 

 

La coppia vincitrice si aggiudicherà un montepremi di 50.000 euro e la targa speciale di R101, radio ufficiale del talent, che verrà consegnata dalla speaker Rebecca Staffelli. Ad accompagnare le esibizioni dei concorrenti, i coach Serena Brancale, Sal Da Vinci, Ermal Meta e Giusy Ferreri, che li hanno guidati e sostenuti lungo tutto il percorso artistico. 

Ospiti in studio: Benedetta Caretta, Marta Viola e Namite Selvaggi. Le già vincitrici delle passate edizioni del programma torneranno insieme sul palco per regalare al pubblico una performance indimenticabile. A decretare i finalisti di ‘Io Canto Family’ saranno le votazioni della giuria composta da Patty Pravo e Noemi. Il verdetto finale, però, sarà nelle mani del pubblico presente in sala, composto da cento persone. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
16.8 ° C
17.3 °
15.9 °
96 %
2.6kmh
40 %
Gio
20 °
Ven
20 °
Sab
18 °
Dom
20 °
Lun
16 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1994)ultimora (1334)vid (296)tec (87)Lav (71)sport (62)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati