8.6 C
Firenze
venerdì 28 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

iPhone e la tastiera ‘contro’ l’italiano, il mistero delle vocali

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – La tastiera dell’iPhone ‘nemica’ dell’italiano? La nuova veste propone una disposizione particolare delle opzioni relative alle vocali accentate. Il meccanismo per selezionare la versione più opportuna di una delle cinque lettere è sempre la stessa: si tiene premuto il tasto della lettera e si scorre alla ricerca della soluzione richiesta. Il metodo non è cambiato ma la mappa delle opzioni è mutata, come evidenzia in un post su X l’utente @suzukimaruti. 

 

Il caso principale riguarda la ‘e’. L’opzione più utilizzata per molti utenti corrisponde a ‘è’, quella con accento grave. Scorrendo dopo il ‘long press’ sulla lettera e, però, la terza persona del verbo essere non è la prima soluzione offerta ma è solo la terza, preceduta anche dalla ‘é’, decisamente meno utilizzata. Discorso simile per le altre vocali sulle tastiere di molti utenti: per arrivare alla ‘ò’ bisogna fare lo slalom tra la ‘o’ con tilde o con umlaut, non proprio di uso comune. Cambia poco anche se si va a caccia delle versioni accentate di ‘a’, ‘i’ e ‘u’.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
8.6 ° C
8.8 °
7.9 °
51 %
6.2kmh
20 %
Ven
10 °
Sab
10 °
Dom
11 °
Lun
12 °
Mar
10 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1491)ultimora (1393)demografica (49)sport (49)attualità (25)Regione Toscana (20)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati