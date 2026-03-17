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Iran ai Mondiali? Trattativa con la Fifa per spostare le partite in Messico

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(Adnkronos) – “Poiché il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato esplicitamente di non poter garantire la sicurezza della Nazionale iraniana, certamente non andremo in America”. Con queste parole, in un comunicato diffuso su X, il presidente della federazione calcistica iraniana Mehdi Taj ha spiegato la posizione della nazionale di calcio iraniana per i prossimi Mondiali diffusi tra Stati Uniti, Canada e Messico. 

Il presidente ha poi aperto a una possibile soluzione per vedere la partecipazione dell’Iran alla Coppa del Mondo, nonostante la guerra in corso in Medio Oriente: “Stiamo attualmente negoziando con la Fifa affinché le partite dell’Iran ai Mondiali si svolgano in Messico”.  

Le presa di posizione della Federazione arriva qualche giorno dopo le parole del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che aveva toccato il tema in questi termini: “L’Iran è benvenuto al Mondiale ma non sarebbe appropriato che giochi in America per la sicurezza della delegazione”. 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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