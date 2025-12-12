14.6 C
Iran, arrestata la premio Nobel Narges Mohammadi

REDAZIONE
(Adnkronos) – E’ stata arrestata in Iran Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace 2023. Lo ha reso noto l’organizzazione Hengaw per i diritti umani spiegando che Mohammadi è stata arrestata a Mashhad, città nel nord est dell’Iran, e portata in una località sconosciuta. 

Insieme a lei sono state arrestate le attiviste Sepideh Gholian e Pouran Nazemi, che stavano partecipando a una cerimonia in memoria dell’avvocato per i diritti umani Khosrow Alikordi, la cui morte ha generato indignazione nell’opinione pubblica iraniana, ha spiegato la Fondazione Narges Mohammadi. 

La Fondazione Narges Mohammadi ha detto che gli agenti di sicurezza e della polizia iraniana sono intervenuti durante la cerimonia commemorativa e hanno arrestato diversi attivisti. Mohammadi ha ripetutamente affermato di aver ricevuto gravi minacce da parte delle agenzie di sicurezza iraniane. Ad agosto ha detto alla rivista tedesca Der Spiegel che agenti dell’intelligence iraniana le avevano rivolto minacce di morte, dirette e indirette. All’epoca il presidente del Comitato norvegese per il Nobel affermò che Mohammadi aveva avvertito che la sua vita era in pericolo, citando quelle che lei descrisse come minacce di “eliminazione fisica” da parte di agenti dello Stato. 

Mohammadi ha accusato le autorità iraniane di aver intensificato la pressione sulla società civile dopo il cessate il fuoco di giugno con Israele, affermando che venivano presi di mira in particole attivisti, giornalisti e critici. 

 

internazionale/esteri

