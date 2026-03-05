16.3 C
Iran, botta e risposta tra Tajani e D’Alema: cosa è successo

(Adnkronos) – Attacco del vicepremier e ministro degli Esteri Tajani a Massimo D’Alema durante la sua replica alla Camera dopo l’intervento sugli sviluppi della crisi in Iran e nel Golfo. “Io non mi devo vergognare di nulla”, ma “forse è qualcun altro che si deve vergognare di quello che ha fatto in passato”. Perché “chi non ha rispettato il Parlamento mandando gli aerei a bombardare i Balcani è stato il presidente del Consiglio Massimo D’Alema”, ha detto Tajani in Aula. 

Immediata la replica dell’ex presidente del Consiglio. “Non vorrei infierire sul ministro Tajani, già impegnato a infierire su se stesso con dichiarazioni e apparizioni televisive che spero non danneggino la credibilità della Farnesina. Per quanto riguarda il Kosovo lo rimando al discorso con il quale il presidente Berlusconi espresse, il 26 marzo 1999, il suo sostegno all’azione del mio governo, rivendicando anzi che quel sostegno fosse decisivo perché altrimenti, a parer suo, il governo non avrebbe avuto una maggioranza in politica estera. Chissà se Berlusconi sarebbe lieto di ciò che afferma chi oggi porta i colori di Forza Italia”, ha dichiarato D’Alema. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

