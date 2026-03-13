18.2 C
Iran, Consiglio supremo di difesa: “Italia non partecipa e non prenderà parte alla guerra”

(Adnkronos) – “L’Italia non partecipa e non prenderà parte alla guerra, come ha ribadito il Presidente del Consiglio in Parlamento”. E’ quanto si legge nel comunicato finale dopo che si è conclusa al Quirinale la riunione del Consiglio supremo di difesa, presieduta dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella.  

“Il Consiglio, nel pieno rispetto dell’Articolo 11 della Costituzione, esprime forte preoccupazione per il moltiplicarsi di conflitti, in particolare nell’area mediterranea e nel Medio Oriente, dove sono in gioco nostri interessi strategici vitali. Attacchi a civili, di cui troppo sovente sono vittime bambini come nel caso della strage della scuola di Minab, sono sempre inaccettabili”, si legge nel comunicato. 

politica

© Riproduzione riservata

