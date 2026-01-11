1.8 C
Firenze
domenica 11 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Iran, dilaga la protesta. Blackout internet da oltre 60 ore in tutto il Paese

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Nuove proteste sono scoppiate in serata a Teheran: decine di persone si sono radunate in un quartiere del nord della capitale nonostante il blackout di internet e la dura repressione delle autorità, come mostra un video verificato dall’Afp. Nel filmato, esplodono fuochi d’artificio su Punak Square, mentre i manifestanti battono pentole e intonano cori a sostegno dei sovrani Pahlavi, deposti dopo la rivoluzione islamica del 1979. 

Il blocco nazionale di internet in Iran è ormai in vigore da oltre 60 ore. A dichiararlo è l’Osservatorio indipendente Netblocks. “La misura censoria rappresenta una minaccia diretta alla sicurezza e al benessere degli iraniani in un momento cruciale per il futuro del Paese”, scrive su X, aggiungendo che il blackout “ha ormai superato le 60 ore”. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
1.8 ° C
2.8 °
1 °
47 %
1.5kmh
0 %
Dom
9 °
Lun
8 °
Mar
9 °
Mer
11 °
Gio
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (907)ultimora (832)Eurofocus (36)demografica (25)sport (14)carabinieri (13)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati