Iran, distrutto stadio Azadi: il primo ad accogliere donne sugli spalti﻿

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – L’Azadi Stadium di Teheran è stato completamente distrutto dai bombardamenti nell’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele. Nel 2022 l’impianto aveva ospitato, per la prima volta nella storia dell’Iran, un gruppo di donne a cui era stato consentito di assistere alla partita tra l’Esteghlal e il Mes-e Kerman. Dopo le pressioni di Fifa e della Federazione asiatica, l’Asian Football Confederation (AFC), le autorità iraniane avevano acconsentito ad accogliere nell’impianto un numero ristretto, ma mai rivelato, di tifose. 

 

internazionale/esteri

© Riproduzione riservata

