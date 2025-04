Iran, forte esplosione a Bandar Abbas: almeno 47 feriti

(Adnkronos) – Una grande esplosione ha scosso oggi, 26 aprile, il porto di Shahid Rajaee nella città di Bandar Abbas, nel sud dell’Iran causando almeno 47 feriti, tutti trasportati in ospedale. Lo ha riferito l’agenzia di stampa semiufficiale Tasnim, citando un funzionario locale che ha affermato che la causa dell’incidente non è ancora nota. Le cause della forte esplosione sono sconosciute – scrive Tasnim – e sul posto sono state immediatamente inviate squadre di pronto intervento. Il direttore generale della gestione delle crisi di Hormozgan ha dichiarato: “Pochi minuti fa, si è verificata una grave esplosione nel porto di Shahid Rajaee, la cui causa è ancora sconosciuta”. Secondo un giornalista del Tasnim, è possibile che l’incidente sia stato causato dall’esplosione di una petroliera a nord del molo, la cui onda ha distrutto completamente un edificio adibito a uffici e ha danneggiato numerosi veicoli nella zona. Un’altra ipotesi imputerebbe l’incidente all’esplosione di un deposito di carburante. Fonti di informazione riferiscono che diversi dipendenti del porto sono rimasti feriti, ma nessuna fonte ufficiale ha ancora confermato questa notizia. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)