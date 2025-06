Iran, fuga da Teheran dopo il messaggio di Israele – Video

(Adnkronos) – Fuga da Teheran dopo i messaggi di Israele su possibili attacchi a fabbriche di armi e sedi istituzionali in Iran. I video e le foto mostrano colonne di auto in uscita dalla capitale nella giornata di oggi, domenica 15 giugno. L’esercito israeliano (Idf) ha emesso un avviso di evacuazione senza precedenti rivolto ai civili iraniani, invitandoli a lasciare immediatamente le aree intorno agli impianti di produzione di armi e alle istituzioni collegate. In un messaggio in persiano diffuso su X dal colonnello Avichay Adraee, portavoce dell’Idf, si sottolinea che la presenza in prossimità di questi siti rappresenta un grave rischio per la vita. L’ordine invita inoltre a non tornare in queste zone “fino a nuovo avviso”, segnalando un’intensificazione delle tensioni militari e un possibile aumento delle operazioni israeliane mirate a colpire le infrastrutture militari iraniane. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)