15 C
Firenze
martedì 17 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Iran, Khamenei agli Usa: “Navi da guerra nel Golfo? Più pericolosa l’arma che può affondarle”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Le navi da guerra sono certamente pericolose, “ma ciò che è più pericoloso è l’arma che può affondarle in mare”. Così la Guida Suprema dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, minacciando le due portaerei Usa, la Ford e la Lincoln, che Donald Trump ha deciso di inviare nel Golfo come strumento di pressione per spingere Teheran a un accordo sul nucleare. 

In un discorso pronunciato a Tabriz in occasione dell’anniversario della rivolta anti-Shah del 1978 e nel giorno del secondo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran a Ginevra, Khamenei ha reagito alle ripetute affermazioni del presidente americano sulla forza dell’esercito Usa.  

“Dicono che il loro esercito è il più forte al mondo. Ebbene, l’esercito più forte al mondo a volte potrebbe subire un colpo così duro da non riuscire più a rialzarsi”, ha scandito Khamenei, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa Mehr. 

“Il Presidente degli Stati Uniti, in una delle sue recenti dichiarazioni, ha affermato che per 47 anni l’America non è stata in grado di eliminare la Repubblica Islamica. Questa è una buona ammissione. Io dico: non sarete in grado di farlo nemmeno voi”, ha proseguito la Guida Suprema. 

“Queste dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti – a volte minaccia, a volte dice quello che deve essere fatto e che non deve essere fatto – significano che stanno cercando di dominare la Nazione iraniana – ha aggiunto Khamenei – Una nazione come la nostra, con questa cultura, questa storia, questi nobili insegnamenti, non giurerà fedeltà a individui corrotti come quelli che oggi sono al potere in America”. 

L’ayatollah ha ribadito che il diritto dell’Iran all’energia nucleare, incluso l’arricchimento dell’uranio, è riconosciuto dalle norme internazionali, tra cui quelle dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (Aiea) e ha affermato che le pressioni esterne per limitare questi diritti riflettono un “comportamento illogico”. Ha infine sottolineato che possedere capacità di deterrenza militare è necessario per la sicurezza nazionale, sostenendo che i Paesi privi di adeguati strumenti di difesa diventano vulnerabili. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
15 ° C
15.6 °
14.9 °
20 %
0.5kmh
0 %
Mar
14 °
Mer
14 °
Gio
12 °
Ven
16 °
Sab
16 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1459)ultimora (1279)sport (72)Eurofocus (58)demografica (50)vigili del fuoco (18)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati