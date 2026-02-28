11.6 C
Firenze
sabato 28 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Iran, “Khamenei è morto”: l’annuncio da Israele

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
L’ayatollah Ali Khamenei, guida spirituale dell’Iran, è morto. Khamenei è rimasto ucciso nell’attacco condotto oggi da Stati Uniti e Israele. Lo afferma il Times of Israel sulla base delle informazioni fornite da una fonte israeliana. I raid hanno colpito Teheran e in particolare la residenza dell’ayatollah. Il corpo di Khamenei è stato estratto dalle macerie. 

L’ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, Yechiel Leiter, ha aggiornato diversi alti funzionari a Washington comunicando che l’ayatollah è stato ucciso, come riferisce Axios. 

Per tutta la giornata la sorte di Khamenei è stata avvolta nel mistero. L’attacco condotto oggi ha preso di mira il compound della guida spirituale iraniana, il complesso è stato raso al suolo. “Ci sono molti segnali che Khamenei è morto. Abbiamo distrutto il sito dove si trovava il tiranno che ha diffuso il terrorismo in tutto il mondo”, le parole del premier israeliano Benjamin Netanyahu nel pomeriggio italiano. 

Gli annunci da Israele hanno invertito la rotta dopo le news provenienti da Teheran. Un portavoce del ministero degli Esteri iraniano ha usato gli aggettivi “sani e salvi” per rispondere a domande su Khamenei e sul presidente Masoud Pezeshkian. Nell’attacco al compound, ha comunicato Teheran sin da subito, morti il genero e la nuora della Guida Suprema. 

 

 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
11.6 ° C
13.1 °
10.4 °
65 %
1.5kmh
0 %
Sab
12 °
Dom
17 °
Lun
16 °
Mar
19 °
Mer
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1487)ultimora (1339)sport (72)Eurofocus (45)demografica (31)Eugenio Giani (18)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati